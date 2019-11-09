В Петербурге преподавателя вуза задержали с отрубленными женскими конечностями в рюкзаке





, - говорится в сообщении пресс-центра ГСУ СК РФ по Северной столице. В следственном ведомстве также отметили, что на данный момент задержанный с переохлаждением доставлен в одну из клиник города, тем временем стражи порядка открыли в его отношении уголовное производство по статье 105 УР РФ «Убийство».По данным издания «Невские новости», мужчину, пытавшегося утопить в реке странный пакет, изначально заметили случайные прохожие. Пакет долго не тонул, поскольку в него набрался воздух. Пытаясь поскорее избавиться от него, мужчина даже прыгнул в воду, что и вынудило людей обратиться в полицию. Прибывшие на место стражи порядка достали из реки преступника и вещественные доказательстваСообщается также, что по месту жительства подозреваемого уже проведен обыск, во время которого правоохранители нашли тело погибшей женщины, рядом с которым лежала пила – предполагаемое орудие преступления. Личность убитой пока не установлена, однако по одной из версий она приходится задержанному родственницей. Издание также добавляет, что подозреваемый может оказаться преподавателем одного из вузов города, которого ранее уже обвиняли в неадекватном поведении, в частности в избиении студентки-любовницы.