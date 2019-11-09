Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова похвасталась упругим бюстом

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Орлова недавно показала очередной сюжет. Телеведущая отметила, что отдых уже закончился, а вот снимки, которыми хочется поделиться, еще остались. На опубликованном кадре знаменитость стоит в бассейне в красном бикини, отлично подчеркивающем ее пышную грудь.За считанные часы снимок собрал множество комплиментов со стороны не только мужчин, но и женщин. Многие восхитились стройностью фигуры и внешним видом телеведущей, а также отметили, что она похорошела и посвежела после проведенного отпуска.