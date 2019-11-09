Певица Валерия, Иосиф Пригожин и Станислав Садальский поздравили Александру Пахмутову с 90-летием

Сегодня автор песен Александра Пахмутова отмечает свой 90 день рождения. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили композитора с юбилеем. Одними из первых в своих Instagram-аккаунтах опубликовали фотографии с именинницей певица Валерия, Иосиф Пригожин и Станислав Садальский. Исполнительница показала снимок, на котором она запечатлена в белой блузке с жабо и черных брюках, Александра Пахмутова надела платье. Иосиф Пригожин опубликовал кадры с именинницей ее супругом Николаем Добронравовым. В комментарии он отметил, что музыка Александры Пахмутовой помогала людям многих поколений завоевывать олимпийские медали.Станислав Садальский опубликовал фотоколлаж с композитором. Также артист написал: "Горжусь нашей многолетней, перешедшей из века в век, дружбой. Преклоняюсь и люблю". Он отметил, что Александра Пахмутова и Николай Добронравов "сделали эпоху", в которой сейчас живут люди. Подписчики знаменитостей присоединились к их поздравлениям и оставили свои пожелания автору песни.