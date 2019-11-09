Участница проекта "Дом-2" Настя Голд призналась, что ревнует Илью Яббарова к Марго Ларченко





Ей не нравится, что Маргарита Ларченко вернется на реалити-шоу, но если она не будет провоцировать ссоры между молодыми людьми, то проектантке будет все равно. Анастасия Голд не скрывает ревности, подчеркивая, что иногда она психует, ссорится с саратовским шансонье, но он ее успокаивает и влюбленные мирятся.Анастасия Голд относится к Маргарите Ларченко равнодушно, но в случае каких-либо попыток бывшей избранницы вернуть Илью Яббарова, она готова вырвать ей волосы. Чтобы они оставались на месте, звезда советует потенциальной сопернице держать себя в руках и отстраниться от экс-возлюбленного.