«Враг мой»: Алена Водонаева рассказала об отношениях с Ольгой Бузовой





Телеведущая Алена Водонаева вспомнила, что когда пришла на проект "Дом-2", ей было 22 года, а Ольге Бузовой 18 лет. Они сразу же стали "врагами", так у них сложилась судьба, а отношения между ними остаются уже долгие годы. Тем не менее, "соперницу" Водонаева никому обижать не даст, она дает Ольге Бузовой советы, к которым певица прислушивается.К примеру, недавно Ольга Бузова купила новую квартиру, где начала делать ремонт. Алена Водонаева посоветовала "врагине" уделить внимание мокрым зонам и звукоизоляции.