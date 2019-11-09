Телеведущую Ольгу Бузову довели до слез во время "прожарки" на шоу "План Б"





В итоге "прожарка" Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова оказалась достаточно эмоциональной. Участники проекта должны были придумывать шутки о юмористе и своих соперниках, так же, как и участницы о себе и певице. Затем телеведущая "прожарила" молодых людей, а они ее в ответ. Все участники заметно нервничали, когда дело дошло до высказываний по поводу звезды "Дом-2", а вот она отлично "прожарила" их, не стесняясь смеяться.Тем не менее, конкурс в итоге закончился слезами Ольги Бузовой, видимо, шутки в ее сторону звезде не понравились, а сама она, как известно, легко теряет равновесие и расстраивается.