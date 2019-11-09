"Я посмеюсь": Дмитрий Тарасов отреагировал на заявления Ольги Бузовой о рукоприкладстве





Ольга Бузова после шоу свои слова комментировать отказалась, как и ее бывший супруг Дмитрий Тарасов. Тем не менее, футболиста начали критиковать за отношение к бывшей избраннице. Многие встали на защиту певицы и писали гневные комментарии на страницах спортсмена в социальных сетях.Дмитрий Тарасов неожиданно прервал молчание и решил высказать свою позицию по поводу заявления бывшей супруги. Он отметил, что если Ольга Бузова хочет публично обвинить его в побоях, ей стоит предоставить заявление в полицию в качестве доказательств. Он добавил, что просто посмеется в ответ и назвал подобные новости бредом.Примечательно, что накануне в Сети появились сведения, якобы Ольга Бузова вызвала полицию, однако не на свое имя, а через консьержа дома, где проживали звезды. Телеведущая жаловалась на насилие со стороны мужа, но жалела его и отказывалась снимать побои.