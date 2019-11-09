Рима Пенджиева стала причиной раздора в семье Иосифа Оганесяна и Александры Черно





Как выяснилось, девушка и сама якобы была не в курсе таких слухов. Однако Марина продолжала настаивать на своем и даже отметила, что в одной из программ Оганесян сидел рядом с Римой и позволил себе с ней флиртовать и мило улыбаться, что естественно задело Александру.Так, по словам Марины Африкантовой, именно с этого у пары начался конфликт в отношениях. Однако сама Саша отрицает сказанное Мариной и отмечает, что если бы она заметила, что ее супруг заигрывает с другой, то закатила бы ему скандал. Тем не менее, большинство фанатов решили, что Черно специально делает вид, что ничего не заметила, чтобы окружающие не стали сомневаться в ее неотразимости.