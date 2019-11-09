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Звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова недовольна крёстной своего ребенка Дарьей Пынзарь

Бывшая участница телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Евгения Феофилактова негативно высказалась в адрес своей бывшей подруги Дарьи Пынзарь. По словам звезды, она абсолютно не интересуется делами своего крестника.
Звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова недовольна крёстной своего ребенка Дарьей Пынзарь

Стоит отметить, что Женя и Даша достаточно давно перестали общаться. Однако возможности, чтобы задеть друг друга за живое в Сети они не упускают. А недавно Феофилактова и вовсе говорила о Пынзарь в резкой форме из-за своего сына Даниэля.

Одна из подписчиц Жени спросила у нее, а не думала ли она о том, чтобы поменять крестную маму. Девушка ответила, что она не задумывалась над этим, а вот Антон Гусев был бы точно не против подобной идеи, так как в свое время Дарья Пынзарь возложила на себя почетную миссию , но с ней не справилась.


Однако экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Евгения Феофилактова уверена, что произошедшее останется на совести крестной мамы. Евгения отметила, что никогда не стала бы мешать общению Дарьи со своим сыном Даниэлем, но она сама не проявляла никакого желания, так как ей это было не нужно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:16

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