В Великобритании кондитеры украсили торт невесты "дохлым дикообразом" вместо собачек
Жительница Британии опубликовала на своей страничке в социальной сети Facebook фотографии своего свадебного торта, выполнено по ее специальному заказу. Ее недовольный пост оказался настолько эмоциональным, что на него даже обратили внимание журналисты местного издания The Sun, так как кондитеры украсили его "дохлым дикообразом" вместо собачек.
Как рассказала девушка, она отправила кондитеру снимок торта, украшенный сверху фигурками забавных щенков кокер-спаниеля, который и хотела заказать. Она даже приложила к заявке фотографию ее домашнего пса, аляскинского маламута, попросив, чтобы фигурка на изделии имела сходство с ним. Более того, как утверждает расстроенная невеста, кондитер заверил, что легко справится с этой задачей. Однако, когда готовый торт был доставлен по адресу, времени на его проверку уже не было, поэтому молодожены и гости их свадебного торжества увидели это творение одновременно. Фотографией присланного торта девушка поделилась с подписчиками.
По словам девушки, она в буквальном смысле пришла в ярость от увиденного, поскольку «скульптурный портрет ее пса, зажатый между слоями торта, больше напоминал дохлого дикобраза». В результате невеста обвинила кондитеров в издевательстве.
Как рассказала девушка, она отправила кондитеру снимок торта, украшенный сверху фигурками забавных щенков кокер-спаниеля, который и хотела заказать. Она даже приложила к заявке фотографию ее домашнего пса, аляскинского маламута, попросив, чтобы фигурка на изделии имела сходство с ним. Более того, как утверждает расстроенная невеста, кондитер заверил, что легко справится с этой задачей. Однако, когда готовый торт был доставлен по адресу, времени на его проверку уже не было, поэтому молодожены и гости их свадебного торжества увидели это творение одновременно. Фотографией присланного торта девушка поделилась с подписчиками.
По словам девушки, она в буквальном смысле пришла в ярость от увиденного, поскольку «скульптурный портрет ее пса, зажатый между слоями торта, больше напоминал дохлого дикобраза». В результате невеста обвинила кондитеров в издевательстве.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:09