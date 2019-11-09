Юлия Барановская примерила свадебное платье

Несколько лет назад Юлия Барановская развелась с футболистом Андреем Аршавиным. С тех пор поклонники телеведущей ждут, когда телеведущая начнет новые отношения, но пока она занимается воспитанием детей Яны, Артема и Арсения. Сегодня знаменитость заинтриговала своих преданных поклонников, опубликовав в Instagram несколько фотографий в свадебном платье. Юлия Барановская выбрала наряд из шёлка, свой образ телеведущая дополнила прозрачными перчатками украшенными стразами, фатой и красивой укладкой. В комментарии знаменитость просто написала: "По-моему, мне очень идёт". Также звезда отметила, что ей было сложно выбрать свадебное платье.Подписчики отреагировали моментально. Они оставили множество комплиментов, особо подчеркнув, что на снимках телеведущая получилась очень нежной. Меньше чем за один час публикация Юлии Барановской набрала более 59 000 отметок "Мне нравится".