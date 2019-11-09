В Китае сняли на видео рыбу с "человеческим лицом"
В Китае случайные прохожие заметили у берега реки странную рыбу, которая словно имела человеческое лицо. Это существо тут же сняли на видео и опубликовали в соцсетях, а позднее ролик стал вирусным и начал активно распространяться на других сайтах.
Сообщается, что эта странная рыба была замечена в одной из небольших деревень на Юге Китая. На показанных в Сети кадрах можно увидеть карпа с довольно оригинальной маскировкой на голове, которая по всем своим очертаниям соответствует рту, глазам и носу человека. Снимавшая этот ролик китаянка была настолько удивлена увиденным, что в один момент не выдержала и воскликнула: «Рыба стала феей».
В комментариях под этим видео многие из пользователей отметили, что такие карпы действительно обитают в водоеме неподалеку от популярной среди туристов китайской деревушки Мяо. Другие же ужаснулись видом столь необычной рыбы и даже заявили, что теперь не смогут нормально есть.
Сообщается, что эта странная рыба была замечена в одной из небольших деревень на Юге Китая. На показанных в Сети кадрах можно увидеть карпа с довольно оригинальной маскировкой на голове, которая по всем своим очертаниям соответствует рту, глазам и носу человека. Снимавшая этот ролик китаянка была настолько удивлена увиденным, что в один момент не выдержала и воскликнула: «Рыба стала феей».
В комментариях под этим видео многие из пользователей отметили, что такие карпы действительно обитают в водоеме неподалеку от популярной среди туристов китайской деревушки Мяо. Другие же ужаснулись видом столь необычной рыбы и даже заявили, что теперь не смогут нормально есть.
a fish with a human face. #terror pic.twitter.com/Fk8KJHUHgr— Grace (@Grace93101314) 8 ноября 2019 г.