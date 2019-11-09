После увольнения матери Игоря Сорина с работы руководство уничтожило уголок памяти певца

75-летняя Светлана Сорина была вынуждена покинуть место работы после скандала с новым руководством. Причиной того, что мать солиста «Иванушек» не нашла общего языка с начальством, стало принятое им решение сделать все имеющиеся в библиотеке кружки платными, что шло в разрез с ее представлениями об услугах.Дело в том, что почти двадцать лет назад, когда Игорь Сорин умер при загадочных обстоятельствах, единственным смыслом жизни его матери стала помощь детям из неблагополучных семей и трудным подросткам. Тогда на базе библиотеки она организовала любительский театр, в котором могли играть все желающие. Таким образом Светлане Сориной удалось привить многим школьникам любовь к искусству и дать стимул к самореализации.Однако два года назад новое руководство захотело сделать кружок платным, с чем библиотекарь никак не могла согласиться. В итоге ей пришлось уйти, а любительский театр был расформирован. Кроме того, после увольнения матери участника «Иванушек» из библиотеки исчез уголок памяти певца, в котором хранилось множество памятных вещей. По словам Сориной, место, куда всегда могли прийти фанаты его творчества, было уничтожено, а теперь желающим почтить память музыканта негде собираться.