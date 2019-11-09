Врач-диетолог рассказала о вреде чайного гриба для здоровья





Чайный гриб уже довольно долго используется большим количеством россиян в качестве аналога квасу, или же как напиток, способный оздоравливать организм. Многие жители страны действительно уверены в пользе этого продукта, считая его своеобразным БАДом, однако это, по мнению врача-диетолога, в корне неверно. Людмила Гончарова утверждает, что на собственной практике не единожды сталкивалась с негативными последствиями употребления напитка на основе чайного гриба.По словам эксперта по правильному питанию, содержащиеся в напитке дрожжи и уксусно-кислые бактерии могут быть потенциально опасны для здоровья: вещества провоцируют аллергические реакции, а также часто становятся причиной возникновения синусита и ринита. Кроме того, настой чайного гриба включает в себя и некоторую долю этилового спирта, поэтому его регулярное употребление оказывает негативное действие на мозг и центральную нервную систему. Диабетикам же вообще лучше отказаться от напитка или же минимизировать количество употребления, так как в его состав входит большое количество сахара.Тем же, у кого есть предрасположенность к возникновению грибковых заболеваний, от чайного гриба также не будет пользы, ведь дрожжи способны стимулировать инфекцию. По словам диетолога, употребление напитка имеет много противопоказаний. Чтобы узнать о том, принесет ли он вред конкретному человеку, возможно только проконсультировавшись с врачом. Именно поэтому эксперт рекомендует всерьез задуматься перед тем, как начать «лечиться» с помощью подобного народного метода.