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Электробайк Lark Streamliner планирует поставить рекорд скорости среди мотоциклов

Бывший профессиональный мотогонщик Ши Нуквист решил бросить вызов рекорду скорости среди мотоциклов. В результате он основал стартап под названием Lark Machine Co, в рамках которого ведет разработку полностью электрического болида.

В августе этого года новый байк Нуквиста Lark Streamliner прошел первые испытания в Калифорнии, во время которых развил ограниченную скорость в 125 километров в час, использовав для этого лишь 10% от проектной тяги своего двигателя мощностью 270 лошадиных сил. Более того, каркас мотоцикла пока выглядит совершенно «голым», поскольку на него не установлены запланированные проектом аэродинамические обвесы. По итогам первых заездов основатель компании выразил уверенность в том, что его команда максимально приблизилась к установлению нового рекорда скорости в классе.

На данный момент разработчик собирает средства для того, чтобы завершить проект, и обещает, что на боковой части корпуса будущего электробайка-рекордсмена будут выгравированы имена всех людей, кто решится вложить в его создание не менее 25 долларов США.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:00

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