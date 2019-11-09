Анфиса Чехова в нижнем белье сравнила жизнь с кардиограммой

Анфиса Чехова ежедневно делает публикации в социальных сетях и старается рассказывать фанатам о происходящих в ее жизни событиях. Сегодня знаменитость решила поделиться снимками, на которых она запечатлена в нижнем белье с чашкой кофе в руках. В комментарии к посту в Instagram певица написала, что ее утро начинается со стакана воды с жидким пребиотиком, потом сытный завтрак и только после этого она переходит ко всем своим делам. Также знаменитость сравнила жизнь с кардиограммой, отметив, что за каждым высоким успехом, следует спад, радости чередуются с огорчениями, а дни никогда не бывают одинаковыми.Анфиса Чехова написала, что любит себя баловать разными подарками и путешествиями. Также исполнительница считает, что счастье - это время, проведенное только для себя. Подписчики пришли в восторг от публикации телеведущей и за несколько минут оставили более 6 000 лайков.