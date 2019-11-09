Похудевшая Екатерина Скулкина показала фигуру в сексуальном кружевном платье

43-летняя Екатерина Скулкина приняла участие в съемках проекта «Модель XL», о чем сообщила в одном из постов на своей странице в Instagram. В сюжете, который звезда «Comedy Woman» прикрепила к публикации, она продемонстрировала образы, которые примерила, будучи ведущей передачи «о женской красоте и сложностях модельного бизнеса Plus Size». На снимках похудевшая артистка предстала в подчеркивающих ее эффектные формы нарядах, среди которых наиболее запоминающимся стал кадр, где знаменитость позирует в сексуальном кружевном платье черного цвета.Образ Скулкиной получился женственным и дерзким одновременно благодаря правильно подобранным аксессуарам и цветовым решениям. Даже учитывая то, что платье закрытое и акцентирует внимание на зоне декольте, расположенная на груди вставка-сеточка делает его оригинальным и сексуальным, а атласный пояс выгодно подчеркивает талию артистки. Красные туфли на шпильках и маникюр в алых тонах стали яркими акцентами ансамбля, а украшения из золота сделали его завершенным.