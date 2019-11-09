Детский продюсер Екатерина Волкова подвергла критике откровенный наряд Бузовой на шоу в Москве





Стоит отметить, что совсем недавно Бузова выступала в гей-клубе. Ее сценический наряд был чрезмерно открытым, что понравилось далеко не всем. Екатерина Волкова отметила, что ведущая скандального телевизионного реалити-шоу "Дом-2" чересчур выставила все свои прелести напоказ, и что нужно быть, но хоть чуть-чуть скромнее. Но певица довольно часто для своих выступлений выбирает максимально открытые наряды.Тем не менее, множество людей продолжает поддерживать Бузову во всем, чтобы она не делала и отмечать, что звезда движется в абсолютно правильном направлении. Однако Екатерина Волкова, которая является детским продюсером, отметила, что звезда плохо влияет на молодежь и ей пора задуматься над своим поведением.