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Детский продюсер Екатерина Волкова подвергла критике откровенный наряд Бузовой на шоу в Москве

После выступления популярной певицы Ольги Бузовой в одном из столичных клубов Москвы Екатерина Волкова раскритиковала звезду. Детский продюсер была возмущена откровенным нарядом певицы.
Детский продюсер Екатерина Волкова подвергла критике откровенный наряд Бузовой на шоу в Москве

Стоит отметить, что совсем недавно Бузова выступала в гей-клубе. Ее сценический наряд был чрезмерно открытым, что понравилось далеко не всем. Екатерина Волкова отметила, что ведущая скандального телевизионного реалити-шоу "Дом-2" чересчур выставила все свои прелести напоказ, и что нужно быть, но хоть чуть-чуть скромнее. Но певица довольно часто для своих выступлений выбирает максимально открытые наряды.


Тем не менее, множество людей продолжает поддерживать Бузову во всем, чтобы она не делала и отмечать, что звезда движется в абсолютно правильном направлении. Однако Екатерина Волкова, которая является детским продюсером, отметила, что звезда плохо влияет на молодежь и ей пора задуматься над своим поведением.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:36

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