ASRock представила новые видеокарты Radeon RX 5700 Phantom Gaming
Компания ASRock официально представила свои новые видеокарты Radeon RX 5700, вошедшие в серию Phantom Gaming. Судя по первым публикациям, инженеры субвендора при их создании сделали ставку на 3-вентиляторные системы охлаждения.
Примечателен и тот факт, что подсветка RGB присутствует только на среднем вентиляторе системы. Представленные Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700 создавались именно с упором на эффективность комплектной системы охлаждения, поэтому в указанном исполнении в их названии присутствует и характерное обозначение «ОС», свидетельствующее также о повышенных частотах работы видеочипов. К примеру, в модели Radeon RX 5700 XT рабочие частоты составляют 1945/14000 МГц, в то время как у младшего сородича, Radeon RX 5700 – 1750/14000 МГц. Второе значение остается неизменным лишь потому, что обозначает рабочую частоту видеопамяти GDDR6.
В основу системы охлаждения видеокарт положен массивный радиатор на медной «пятке», от которой отходят пять крупных тепловых трубок из того же материала. Наконец, отмечается, что подсветку ARGB пользователи смогут синхронизировать с фирменной системой Polychrome SYNC, разработанной специалистами ASRock ранее.
Примечателен и тот факт, что подсветка RGB присутствует только на среднем вентиляторе системы. Представленные Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700 создавались именно с упором на эффективность комплектной системы охлаждения, поэтому в указанном исполнении в их названии присутствует и характерное обозначение «ОС», свидетельствующее также о повышенных частотах работы видеочипов. К примеру, в модели Radeon RX 5700 XT рабочие частоты составляют 1945/14000 МГц, в то время как у младшего сородича, Radeon RX 5700 – 1750/14000 МГц. Второе значение остается неизменным лишь потому, что обозначает рабочую частоту видеопамяти GDDR6.
В основу системы охлаждения видеокарт положен массивный радиатор на медной «пятке», от которой отходят пять крупных тепловых трубок из того же материала. Наконец, отмечается, что подсветку ARGB пользователи смогут синхронизировать с фирменной системой Polychrome SYNC, разработанной специалистами ASRock ранее.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:23