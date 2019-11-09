ASRock представила новые видеокарты Radeon RX 5700 Phantom Gaming





Примечателен и тот факт, что подсветка RGB присутствует только на среднем вентиляторе системы. Представленные Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700 создавались именно с упором на эффективность комплектной системы охлаждения, поэтому в указанном исполнении в их названии присутствует и характерное обозначение «ОС», свидетельствующее также о повышенных частотах работы видеочипов. К примеру, в модели Radeon RX 5700 XT рабочие частоты составляют 1945/14000 МГц, в то время как у младшего сородича, Radeon RX 5700 – 1750/14000 МГц. Второе значение остается неизменным лишь потому, что обозначает рабочую частоту видеопамяти GDDR6.В основу системы охлаждения видеокарт положен массивный радиатор на медной «пятке», от которой отходят пять крупных тепловых трубок из того же материала. Наконец, отмечается, что подсветку ARGB пользователи смогут синхронизировать с фирменной системой Polychrome SYNC, разработанной специалистами ASRock ранее.