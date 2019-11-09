Роза Сябитова: «Детей необходимо приучать к откровенным беседам с матерью»

Роза Сябитова показала фотографию, на которой она запечатлена крупным планом. В комментарии к публикации соведущая телепередачи «Давай поженимся» написала, что хочет рассказать о воспитании дочерей. Знаменитость особо отметила, что детей нужно приучать с раннего детства к откровенным беседам с матерью. Когда маленькая Ксения плакала, Роза Сябитова ей говорила: «Ответь спокойно на вопрос: проблема, из-за которой ты расстроилась, маленькая, большая или огромная?». Когда ребенок отвечал, мать помогала найти правильное решение.В конце своего поста в Instagram Роза Сябитова отметила, что если поступать таким образом при каждом детском капризе, то к 10 годам девочка будет спокойная и готовая к любому диалогу. Подписчики поблагодарили телеведущую за совет и написали комплименты по поводу внешнего вида дочери Ксении.