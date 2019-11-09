Мария Порошина затмила лишившуюся роли в спектакле «Пришел мужчина к женщине» Анастасию Волочкову

Спектакль «Пришел мужчина к женщине» вернулся на сцену московского театра спустя три года после скандального увольнения исполнительницы главной роли. Причиной произошедшего стало то, что Анастасия Волочкова, воплощавшая образ телефонистки Дины, отказалась выполнять указания режиссера Иосифа Райхельгауза и «взялась» за стиль персонажа самостоятельно. В итоге скромная героиня стала выглядеть вызывающе и вульгарно, что вызвало гнев постановщика, который не оценил порыв «королевы шпагатов» и уволил ее из театра.Долгих три года после инцидента постановка «Пришел мужчина к женщине» была исключена из репертуара, однако ей все же было суждено вернуться на сцену. В этот раз режиссер подошел к выбору актеров куда серьезнее, и пригласил на главные роли Марию Порошину и Алексея Гнилицкого. Актеры с удовольствием согласились играть в известном спектакле и сумели передать характер персонажей куда лучше предшественников.Как оказалось, Мария Порошина, заменившая на сцене Анастасию Волочкову, мечтала сыграть телефонистку Дину с 18 лет, когда впервые прочла пьесу, и поэтому считает выпавшую ей возможность «наградой для артистки», а также готова «очень стараться, насколько хватит сил и способностей». Именно такой подход к работе позволил актрисе отлично вжиться в роль и затмить эпатажную балерину.