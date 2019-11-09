Диетологи рассказали о вреде и пользе мандаринов для организма человека





Эксперт отмечает, что мандарины являются источником большого количества витаминов и полезных соединений, которые не допускают распространение грибка и обладают выраженными бактерицидными свойствами. Кроме того, содержащиеся в них пищевые волокна способны нормализовать работу ЖКТ и вывести из организма излишки холестерина. По словам специалиста, эти фрукты будут наиболее полезными осенью и зимой, когда разного рода вирусы распространяются активнее всего. А присутствующий в их составе бета-каротин дополнительно способствует обновлению и восстановлению слизистых оболочек., - утверждает Соломатина.Впрочем, при этом не следует злоупотреблять данным фруктом. К примеру, людям с заболеваниями ЖКТ следует с осторожностью относиться к мандаринам. Желательно также не употреблять этот продукт натощак и заваривать корочки, особенно это актуально для импортных фруктов, которые часто перед отправкой обрабатывают химическими средствами против грибка.