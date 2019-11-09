Названы 5 подержанных авто, которые не стоит покупать ни при каких обстоятельствах





Первое место досталось японскому кроссоверу Subaru Tribeca с 3,6-литровым двигателем, который склонен к перегревам. Владельцам таких автомобилей нередко приходится нести дополнительные расходы на покупку нового радиатора, его шлангов и крышек, термостата и даже водяного насоса. «Серебро» досталось французскому Peugeot 607, обслуживать который приходится в специальных сервисах. Кроме того, поиск запчастей к этой модели – отдельное приключение. Наиболее часто владельцы Peugeot 607 сталкиваются с необходимостью замены катушек зажигания, лямбда-зондов, компонентов ходовой, подушек двигателя, водяных насосов и прочего. Замыкает тройку лидеров антирейтинга немецкий Audi A8, владельцы которого часто вынуждены тратиться на замену наконечников рулевой тяги, стоек стабилизаторов, амортизаторов, сайлентблоков, шаровых опор, болтов головки цилиндров, датчиков давления масла, прокладок впускного коллектора и прочих элементов.Четвертая позиция в рейтинге моделей, покупка которых в подержанном состоянии может вылиться в лишние траты, досталась Alfa Romeo 159. Как выяснилось, невзирая на внешнюю красоту, этот автомобиль имеет серьезные проблемы с надежностью, поэтому в нем ломается практически все. В то же время, ремонт обойдется довольно дорого. Замыкает список Renault Scenic, который тоже не может похвастаться надежностью и раз за разом заставляет владельца тратиться на замену целого спектра узлов и элементов.