Дмитрий Дмитренко поздравил Ольгу Рапунцель со второй беременностью
Пользователи Сети активно обсуждают новое видео. На нем Дмитрий Дмитренко трогательно поздравляет Ольгу Рапунцель с предстоящим пополнением в семье.
Семейная пара Димы и Оли вот-вот станут родителями уже во второй раз. Радостную новость ребята держали от всех в секрете на протяжении долгого времени. Но пару дней назад Ольга Рапунцель все-таки призналась, что находится в ожидании предстоящего чуда.
В социальных сетях даже появились кадры, как Дима трогательно поздравляет свою любимую жену с будущим рождением малыша. Он практически завалил девушку огромными букетами роз разных цветов. Также очень в красивую упаковку Дмитрий запаковал достаточно необходимый для беременных продукт - гранатовый сок. Но не все поклонники Ольги поняли почему она в таком восторге от презента, так как думали, что Дмитрий Дмитренко способен на гораздо большее.
Стоит отметить, что у Димы Дмитренко и Ольги Рапунцель уже есть общий ребенок дочь Василиса. Ранее они отмечали, что мечтают о большой семье.
Семейная пара Димы и Оли вот-вот станут родителями уже во второй раз. Радостную новость ребята держали от всех в секрете на протяжении долгого времени. Но пару дней назад Ольга Рапунцель все-таки призналась, что находится в ожидании предстоящего чуда.
В социальных сетях даже появились кадры, как Дима трогательно поздравляет свою любимую жену с будущим рождением малыша. Он практически завалил девушку огромными букетами роз разных цветов. Также очень в красивую упаковку Дмитрий запаковал достаточно необходимый для беременных продукт - гранатовый сок. Но не все поклонники Ольги поняли почему она в таком восторге от презента, так как думали, что Дмитрий Дмитренко способен на гораздо большее.
Стоит отметить, что у Димы Дмитренко и Ольги Рапунцель уже есть общий ребенок дочь Василиса. Ранее они отмечали, что мечтают о большой семье.