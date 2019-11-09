В программе "Привет Андрей" Джанлука Вакки вызвал на танцевальный баттл Олега Газманова

Сегодня Олег Газманов отмечает 50-летие на сцене. Новый выпуск передачи Андрея Малахова будет посвящен данному событию. Певец решил показать свои фанатам несколько кадров с шоу "Привет Андрей". На видео, опубликованном в Instagram, ведущий программы говорит Олегу Газманову, что его часто сравнивают с Джанлука Вакки. На следующем кадре танцующий миллионер вызывает певца на баттл и предлагает исполнителю повторить его танец из социальной сети Instagram. Олег Газманов принимает вызов и начитает повторять движения за Джанлука Вакки.Зрители аплодировали и поддерживали исполнителя. В конце баттла Андрей Малахов громко отмечает, что не только итальянцы могут красиво танцевать. Подписчики буквально забросали Олега Газманова комплиментами и поздравлениями. Многие отметили, что певец двигался лучше, чем танцующий миллионер. За несколько минут видео просмотрели более 5 000 пользователей Сети.