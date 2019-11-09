Олег Газманов поздравил Александру Пахмутову с юбилеем

Олег Газманов показала своим фанатам кадр с Александрой Пахмутовой, на котором они запечатлены возле пианино и о чем-то разговаривают. Певец одет в брюки, футболку и пиджак, а автор песен надела черные штаны и блузку. В комментарии к посту в Instagram исполнитель написал: "Сегодня юбилей Александры Николаевны Пахмутовой. 90 лет!". Олег Газманов отметил, что вместе с супругом Николаем Добронравовым именинница написала песни, отражающие героическую историю всей страны. В конце своего поста певец пожелал композитору здоровья и долгих лет жизни.Подписчики присоединились к поздравлениям Олега Газманова, а также оставили свои пожелания. Некоторые отметили, что с нетерпением ждут концерта в честь юбилея Александры Пахмутовой. Публикация уже набрала почти 15 000 лайков.