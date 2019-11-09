Впервые в истории российского кинематографа 6 фильмов стали претендентами на премию «Золотой глобус»





«Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года и является одной из наиболее престижных кинопремий мира. Кроме картин, созданных в «Долине кукол», на награду могут претендовать и киноленты из других стран, для чего была создана номинация «Лучший фильм на иностранном языке».В грядущем январе, впервые в истории российского кинематографа, на награду, присуждаемую почти сотней международных журналистов, живущих в Голливуде, претендуют 6 фильмов отечественного производства. Бороться за заветную статуэтку в начале 2020 года будут «Дылда» Балагова, «Бык» Акопова, «Дикая лига» Камачо, а также кинолента Фама "Кадиш", "Спасти Ленинград" Козлова и «Странники терпенья» Аленикова.Такое количество фильмов производства РФ номинировано на «Золотой глобус», что дает отечественным кинокритикам повод говорить о значительном «рывке» кинематографа и его возвращении на мировую арену., -отмечает директор по связям с индустрией Евгения Маркова. Кроме того, эксперт отмечает, что авторское кино уже давно завоевало свое «место под солнцем» и регулярно удостаивается популярных наград. Поэтому конкуренция в борьбе за «Золотой глобус» в этом году будет серьезная, а наряду с 6 российскими фильмами за статуэтку будут бороться еще 93 ленты из более чем 60 стран мира.