АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Впервые в истории российского кинематографа 6 фильмов стали претендентами на премию «Золотой глобус»

Впервые в истории отечественного кинематографа 6 российских фильмов претендуют на популярную американскую премию «Золотой глобус». Картины будут представлены в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Впервые в истории российского кинематографа 6 фильмов стали претендентами на премию «Золотой глобус»

«Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года и является одной из наиболее престижных кинопремий мира. Кроме картин, созданных в «Долине кукол», на награду могут претендовать и киноленты из других стран, для чего была создана номинация «Лучший фильм на иностранном языке».

В грядущем январе, впервые в истории российского кинематографа, на награду, присуждаемую почти сотней международных журналистов, живущих в Голливуде, претендуют 6 фильмов отечественного производства. Бороться за заветную статуэтку в начале 2020 года будут «Дылда» Балагова, «Бык» Акопова, «Дикая лига» Камачо, а также кинолента Фама "Кадиш", "Спасти Ленинград" Козлова и «Странники терпенья» Аленикова.

Такое количество фильмов производства РФ номинировано на «Золотой глобус», что дает отечественным кинокритикам повод говорить о значительном «рывке» кинематографа и его возвращении на мировую арену. "Наличие шести картин, которые удостоились внимания американских критиков, однозначно свидетельствует об успехе", -отмечает директор по связям с индустрией Евгения Маркова. Кроме того, эксперт отмечает, что авторское кино уже давно завоевало свое «место под солнцем» и регулярно удостаивается популярных наград. Поэтому конкуренция в борьбе за «Золотой глобус» в этом году будет серьезная, а наряду с 6 российскими фильмами за статуэтку будут бороться еще 93 ленты из более чем 60 стран мира.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Впервые в истории российского кинематографа 6 фильмов стали претендентами на премию «Золотой…
Эксперты рассказали, как "отучить" автомобиль бить…
Алла Пугачева продемонстрировала "дружную семейку юных…
В Сети показали, как может выглядеть iOS…
Суд отказался разводить Лолиту Милявскую с молодым…
Участники "Дом-2" Рома Макеев и Алена Рапунцель серезно задумались о…
Ученые назвали 8 веских причин завести…
«Слеза прошибает»: Певец Шура очень волнуется за Анастасию…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева назвала мужа Лолиты Милявской…
Александра Пахмутова отмечает 90-летний…
Адвокат Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак готов помочь актрисе погасить…
Ученые NASA: Динозавры жили на другой стороне…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина 10 лет не общается с двоюродным братом из-за…
В Европе обнаружили подводный Стоунхендж возрастом 5500…
Отец Игоря Сорина Владимир Райберг женился на молодой поклоннице спустя год после смерти…
Саша Савельева рассказала о своих страхах на последних сроках…
«Пацаны таким не занимаются»: Старшие сыновья Яны Рудковской отказались от участия в реалити -…
Интриги на шоу «Голос»: Валерий Меладзе «обвинил» Полину Гагарину в…
Психолог Анна Литвинчук рассказала, как правильно делать мужчинам…
«Чтобы не тосковал»: Ален Делон завещал усыпить своего домашнего…
Юлия Савичева три раза расставалась с возлюбленным Александром Аршиновым до…
Во всем мире отмечается День Книги рекордов…
В Сеть слили фотографии Анджелины Джоли в нелепом наряде со съемок…
Омские пожарные танки после доработки отправились служить в…
Сергея Глушко назвали «извергом» из-за слёз Наташи Королёвой во время спортивной…
Электрический кроссовер Ford Mustang замечен во время дорожных…
Эмили Ратаковски показала полуобнаженное пляжное…
Ученые: Погружение в VR с демонстрацией арктических видов облегчает хронические…
Анфиса Чехова о причине своего одиночества: «Я крайне…
Эксперты рассказали, чем отличаются автомобили с передним и задним…
Большой 7-местный внедорожник Chevrolet Blazer представлен…
Новорожденному сыну актрисы Яны Гладких провели операцию на…
Учёный Вадим Тарасов рассказал, опасны ли для здоровья дешёвые аналоги…
Алена Кравец посвятила песню Анастасии…
MediaTek подготовила платформу для телевизоров…
Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима…
Эксперты рассказали, как высыпаться…
«Вы лучше, чем Самара»: Дима Билан снова оконфузился на…
В России завершают ввод в строй новейшей системы ПВО…
После фотосессии в платке звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова успокоила подписчиков снимками в…
Просмотреть все новости