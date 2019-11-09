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Эксперты рассказали, как "отучить" автомобиль бить током

Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, когда автомобиль начинает бить током. Эксперты рассказали о том, что может послужить причиной этого неприятного технического «недуга», а также дали советы относительно того, как поступать в такой ситуации.

Вообще, отмечают специалисты, кузов автомобиля может бить током из-за накопления статического заряда во время движения в сухую погоду. Разумеется, причина проблемы может крыться также в неисправностях электропроводки транспортного средства, начиная от повреждения изоляции, заканчивая незначительным замыканием в цепи. Впрочем, подчеркивают эксперты, избавиться от этого эффекта не сложно, нужно лишь следовать ряду советов и рекомендаций. Важнейшим из действий в таком случае они называют обязательное посещение СТО. И чем сильнее ощущается удар статического разряда, тем скорее автомобилисту следует отправить своего «железного коня» в сервис. После диагностики электрооборудования машины и выявления неисправностей они будут удалены.

А вот для тогою, чтобы избавиться от ударов током, вызванных накоплением статики, автомобилистам придется пойти на некоторые ухищрения. К примеру, они могут прикрепить специальные анстистатические полоски по примеру стальных цепей, которые вешают на кузов своих фур водители-дальнобойщики. Такое заземление помогает исключить риски накопления статического электричества. Далее следует проконтролировать отделку салона машины. Проще всего в данном случае обзавестись чехлами, заблаговременно узнав в магазине их антистатические свойства. Не лишним также будет увлажнить в салоне воздух, для чего можно воспользоваться специальными аэрозолями – это поможет снять статический заряд с синтетики и свести риски очередного удара током к минимальному значению.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:44

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