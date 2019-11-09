АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

В Сети показали, как может выглядеть iOS 14

Пока компания Apple запускает бета-тестирование обновленной версии платформы iOS 13.3 beta 1, в Сети появилось концептуальное видео, на котором энтузиасты показали, каким может быть дизайн будущей iOS 14. Ожидается, что новую версию фирменной программной оболочки компания представит следующим летом.

Разумеется, речь не идет о программной разработке специалистов из Купертино. Это лишь творчество поклонников популярного бренда, однако и оно выглядит весьма интересно. Кроме того, в свой концепт энтузиасты включили ряд функций, которые пока еще не встречались в официальных программных релизах Apple. К примеру, встроенная клавиатура будет поддерживать контекстно-зависимую GIF-анимацию. Иными словами, при вводе какого-то слова, система может самостоятельно предложить пользователю выбрать подходящий по значению ролик. Подобный инструмент, к слову, уже реализован во многих сторонних клавиатурах. Также авторы видео предполагают, что в iOS 14 наконец появится функция Always on dispay, однако для этого инженерам Apple придется решить проблему недостаточной емкости встроенных в их устройства аккумуляторных батарей.

Еще одна особенность нового концепта, которую поклонники давно ждут в iOS – поддержка сразу нескольких учетных записей. Впрочем, платформа Apple и сейчас позволяет добавить несколько вариантов для использования отдельных сервисов, но в полноценном формате компания эту возможность до сих пор не реализовала.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Впервые в истории российского кинематографа 6 фильмов стали претендентами на премию «Золотой…
Эксперты рассказали, как "отучить" автомобиль бить…
Алла Пугачева продемонстрировала "дружную семейку юных…
В Сети показали, как может выглядеть iOS…
Суд отказался разводить Лолиту Милявскую с молодым…
Участники "Дом-2" Рома Макеев и Алена Рапунцель серезно задумались о…
Ученые назвали 8 веских причин завести…
«Слеза прошибает»: Певец Шура очень волнуется за Анастасию…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева назвала мужа Лолиты Милявской…
Александра Пахмутова отмечает 90-летний…
Адвокат Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак готов помочь актрисе погасить…
Ученые NASA: Динозавры жили на другой стороне…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина 10 лет не общается с двоюродным братом из-за…
В Европе обнаружили подводный Стоунхендж возрастом 5500…
Отец Игоря Сорина Владимир Райберг женился на молодой поклоннице спустя год после смерти…
Саша Савельева рассказала о своих страхах на последних сроках…
«Пацаны таким не занимаются»: Старшие сыновья Яны Рудковской отказались от участия в реалити -…
Интриги на шоу «Голос»: Валерий Меладзе «обвинил» Полину Гагарину в…
Психолог Анна Литвинчук рассказала, как правильно делать мужчинам…
«Чтобы не тосковал»: Ален Делон завещал усыпить своего домашнего…
Юлия Савичева три раза расставалась с возлюбленным Александром Аршиновым до…
Во всем мире отмечается День Книги рекордов…
В Сеть слили фотографии Анджелины Джоли в нелепом наряде со съемок…
Омские пожарные танки после доработки отправились служить в…
Сергея Глушко назвали «извергом» из-за слёз Наташи Королёвой во время спортивной…
Электрический кроссовер Ford Mustang замечен во время дорожных…
Эмили Ратаковски показала полуобнаженное пляжное…
Ученые: Погружение в VR с демонстрацией арктических видов облегчает хронические…
Анфиса Чехова о причине своего одиночества: «Я крайне…
Эксперты рассказали, чем отличаются автомобили с передним и задним…
Большой 7-местный внедорожник Chevrolet Blazer представлен…
Новорожденному сыну актрисы Яны Гладких провели операцию на…
Учёный Вадим Тарасов рассказал, опасны ли для здоровья дешёвые аналоги…
Алена Кравец посвятила песню Анастасии…
MediaTek подготовила платформу для телевизоров…
Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима…
Эксперты рассказали, как высыпаться…
«Вы лучше, чем Самара»: Дима Билан снова оконфузился на…
В России завершают ввод в строй новейшей системы ПВО…
После фотосессии в платке звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова успокоила подписчиков снимками в…
Просмотреть все новости