В Сети показали, как может выглядеть iOS 14





Разумеется, речь не идет о программной разработке специалистов из Купертино. Это лишь творчество поклонников популярного бренда, однако и оно выглядит весьма интересно. Кроме того, в свой концепт энтузиасты включили ряд функций, которые пока еще не встречались в официальных программных релизах Apple. К примеру, встроенная клавиатура будет поддерживать контекстно-зависимую GIF-анимацию. Иными словами, при вводе какого-то слова, система может самостоятельно предложить пользователю выбрать подходящий по значению ролик. Подобный инструмент, к слову, уже реализован во многих сторонних клавиатурах. Также авторы видео предполагают, что в iOS 14 наконец появится функция Always on dispay, однако для этого инженерам Apple придется решить проблему недостаточной емкости встроенных в их устройства аккумуляторных батарей.Еще одна особенность нового концепта, которую поклонники давно ждут в iOS – поддержка сразу нескольких учетных записей. Впрочем, платформа Apple и сейчас позволяет добавить несколько вариантов для использования отдельных сервисов, но в полноценном формате компания эту возможность до сих пор не реализовала.