Участники "Дом-2" Рома Макеев и Алена Рапунцель серезно задумались о ребенке
Участники скандального реалити-шоу "Дом-2" Роман Макеев и Алена Рапунцель постоянно ссорятся и мирятся. А после того, как Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель рассказали о том, что ждут еще одного ребенка, то пара тоже серьезно задумалась о малыше.
Так, Роман Макеев сообщил, что он искренне рад за Диму и Олю, потому что они выглядят по-настоящему счастливыми. Глядя на них проектант задумался, что тоже хотел бы иметь еще одного ребенка.
На данный момент участники телестройки наблюдают, насколько трепетно Дмитрий Дмитренко относится к Ольге Рапунцель, и как он оберегает избранницу от всех проблем. Однако сейчас у влюбленных немало проблем. Алена только сделала пластические операции, а ко всему у Макеева не самые лучшие отношения с Татьяной Владимировной.
Тем не менее, все радуются будущему пополнению в семье, а большинство фанатов уверены, что теперь Ольга Рапунцель вновь вернет себе лидирующие позиции в эфирах.
Так, Роман Макеев сообщил, что он искренне рад за Диму и Олю, потому что они выглядят по-настоящему счастливыми. Глядя на них проектант задумался, что тоже хотел бы иметь еще одного ребенка.
На данный момент участники телестройки наблюдают, насколько трепетно Дмитрий Дмитренко относится к Ольге Рапунцель, и как он оберегает избранницу от всех проблем. Однако сейчас у влюбленных немало проблем. Алена только сделала пластические операции, а ко всему у Макеева не самые лучшие отношения с Татьяной Владимировной.
Тем не менее, все радуются будущему пополнению в семье, а большинство фанатов уверены, что теперь Ольга Рапунцель вновь вернет себе лидирующие позиции в эфирах.