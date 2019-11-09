Участники "Дом-2" Рома Макеев и Алена Рапунцель серезно задумались о ребенке





Так, Роман Макеев сообщил, что он искренне рад за Диму и Олю, потому что они выглядят по-настоящему счастливыми. Глядя на них проектант задумался, что тоже хотел бы иметь еще одного ребенка.На данный момент участники телестройки наблюдают, насколько трепетно Дмитрий Дмитренко относится к Ольге Рапунцель, и как он оберегает избранницу от всех проблем. Однако сейчас у влюбленных немало проблем. Алена только сделала пластические операции, а ко всему у Макеева не самые лучшие отношения с Татьяной Владимировной.Тем не менее, все радуются будущему пополнению в семье, а большинство фанатов уверены, что теперь Ольга Рапунцель вновь вернет себе лидирующие позиции в эфирах.