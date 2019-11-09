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Ученые назвали 8 веских причин завести кота

Ученые уверены, что монотонное урчание котов способно успокаивать людей, значительно снижая вероятность стрессов. Более того, питомцы легко поднимают своим хозяевам настроение, улучшают сон и самочувствие, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний. В результате были названы 8 веских причин в пользу того, чтобы завести дома пушистого питомца.
Ученые назвали 8 веских причин завести кота

Первой причиной специалисты называют улучшение работы сердечно-сосудистой системы со снижением риска заболеваний сердца. Вторая заключается в укреплении костей и мышц. Как показали последние исследования, урчание на частотах от 50 до 130 Герц делает суставы значительно более подвижными и ускоряет их восстановление после травм. Кроме того, после появления в доме пушистого четвероногого питомца, человек становится более общительным. Наличие в доме кота также сокращает риски инфекционных заболеваний, поскольку эти животные способны улучшать состояние иммунной системы новорожденных. Даже риски развития гастрита и других заболеваний ЖКТ снижаются благодаря их влиянию.

Примечателен и тот факт, что ученые называют кота своего рода защитой от аллергии. Чем чаще ребенок общается с питомцем, тем ниже вероятность развития астмы. Как оказалось, животные препятствуют возникновению таких проблем со здоровьем. А еще пушистый друг делает человека умнее. Впрочем, в этом смысле все более-менее относительно, однако некоторые исследования действительно подтверждают, что владельцы котов обладают более развитым интеллектом. Кроме всего прочего, их наличие улучшает сон, о чем свидетельствуют результаты многочисленных опросов.

Последний аргумент в пользу заведения животного относится к мужчинам. Утверждается, что женщины благосклонно относятся к мужчинам, которые держат дома котов или щенков.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:05

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