Александра Пахмутова отмечает 90-летний юбилей





День рождения Александра Николаевна собирается встретить в кругу друзей и коллег на сцене Большого театра. В рамках посвященного ее юбилею концерта со сцены должны прозвучать самые известные симфонические произведения и популярные песни Пахмутовой. Кроме того, в этот же вечер следует также ожидать и приятных сюрпризов в виде премьер. А полюбившиеся миллионам слушателей песни будут исполнены теми, кого выбрала сама именинница. Ожидается появление на сцене Николая Баскова, Дениса Мацуева и других гостей. Сообщается, что главная сцена страны во время концерта примет более тысячи музыкантов.Напомним, Александра Пахмутова родилась в небольшом поселке под Волгоградом в 1929 году. При этом свою первую композицию она сочинила в еще совсем юном возрасте. Тогда ей было всего пять лет и ребенок вместе с семьей находился в Казахстане в эвакуации. В возрасте 14 лет будущая композитор перебралась в Москву, где успешно поступила на учебу в Центральную музыкальную школу. Спустя ровно десятилетие она стала выпускницей столичной консерватории.