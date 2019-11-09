Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина 10 лет не общается с двоюродным братом из-за отца





Стоит отметить, что у Ксении Бородиной были достаточно сложные отношения с отцом. Родители перестали жить вместе, а также развелись еще когда Бородина была маленькой. Родитель к ней приходил, но совсем редко. А когда будущей звезде исполнилось 16 лет, то она отменила визит всех гостей, чтобы провести время с близким человеком, но он так и не пришел. Тогда молодая особа отправилась в паспортный стол и поменяла свою фамилию Амоева на девичью мамы Бородина.Отношения с родственниками по отцу естественно тоже не сложились. Известно, что двоюродный брат ведущей "Дом-2" 22- летний Никита Амоев тоже всячески стремится пробиться в шоу-бизнес, так как он читает рэп. У него есть псевдоним "Стахат". Однако свою сестру и племянниц молодой человек не видел.