Отец Игоря Сорина Владимир Райберг женился на молодой поклоннице спустя год после смерти певца

Тогда 19-летняя девушка принесла с собой портрет Сорина, а также понравилась его матери. Отец музыканта проводил ее до метро, но в дальнейшем между ними возник роман. Супруга Райберга заметила признаки беременности у пассии 60-летнего избранника, сообщившего о желании жить с новой возлюбленной.Стоит отметить, что пара недолго находилась рядом, но поклонница родила Райбергу двоих сыновей. Ребята стараются не афишировать свою связь с семьей Сорина, а также предпочитают не появляться на шоу, где отец говорит о творческом пути умершего музыканта.