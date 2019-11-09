В Европе обнаружили подводный Стоунхендж возрастом 5500 лет
Археологи нашли на дне Боденского озера, расположенного на границе Германии, Швейцарии и Австрии, подводный Стоунхендж. Этот рукотворный неолитический памятник, считают специалисты, был создан еще 5500 лет тому назад.
Обнаруженное учеными сооружение расположилось на 4,5-метровой глубине и состоит из 170 небольших пирамид шириной порядка 250 сантиметров, сложенных из камней. Все эти объекты находятся друг от друга на одинаковом расстоянии и располагаются вдоль линии берега со стороны Швейцарии. Именно это обстоятельство и позволило открывателям назвать данное сооружение «швейцарским Стоунхенджем». В будущем специалисты планируют продолжить исследование этого объекта и даже рассчитывают обнаружить в нем новые артефакты. Для этого они используют георадар, установленный на борту исследовательского корабля, оснащенного также ковшом, который позволит поднимать отдельные образцы на поверхность для более детального изучения.
Как считают ученые, в древние времена эти камни располагались на мелководье и вдоль линии берега, однако судить об их точном предназначении пока рано. По одной из версий - сооружение могло обладать ритуальным значением, или даже играть роль обычного дорожного указателя. Единственное, в чем не сомневаются исследователи, так это в том, что объект имеет рукотворную природу.
Обнаруженное учеными сооружение расположилось на 4,5-метровой глубине и состоит из 170 небольших пирамид шириной порядка 250 сантиметров, сложенных из камней. Все эти объекты находятся друг от друга на одинаковом расстоянии и располагаются вдоль линии берега со стороны Швейцарии. Именно это обстоятельство и позволило открывателям назвать данное сооружение «швейцарским Стоунхенджем». В будущем специалисты планируют продолжить исследование этого объекта и даже рассчитывают обнаружить в нем новые артефакты. Для этого они используют георадар, установленный на борту исследовательского корабля, оснащенного также ковшом, который позволит поднимать отдельные образцы на поверхность для более детального изучения.
Как считают ученые, в древние времена эти камни располагались на мелководье и вдоль линии берега, однако судить об их точном предназначении пока рано. По одной из версий - сооружение могло обладать ритуальным значением, или даже играть роль обычного дорожного указателя. Единственное, в чем не сомневаются исследователи, так это в том, что объект имеет рукотворную природу.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:06