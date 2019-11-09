АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

В Европе обнаружили подводный Стоунхендж возрастом 5500 лет

Археологи нашли на дне Боденского озера, расположенного на границе Германии, Швейцарии и Австрии, подводный Стоунхендж. Этот рукотворный неолитический памятник, считают специалисты, был создан еще 5500 лет тому назад.

Обнаруженное учеными сооружение расположилось на 4,5-метровой глубине и состоит из 170 небольших пирамид шириной порядка 250 сантиметров, сложенных из камней. Все эти объекты находятся друг от друга на одинаковом расстоянии и располагаются вдоль линии берега со стороны Швейцарии. Именно это обстоятельство и позволило открывателям назвать данное сооружение «швейцарским Стоунхенджем». В будущем специалисты планируют продолжить исследование этого объекта и даже рассчитывают обнаружить в нем новые артефакты. Для этого они используют георадар, установленный на борту исследовательского корабля, оснащенного также ковшом, который позволит поднимать отдельные образцы на поверхность для более детального изучения.

Как считают ученые, в древние времена эти камни располагались на мелководье и вдоль линии берега, однако судить об их точном предназначении пока рано. По одной из версий - сооружение могло обладать ритуальным значением, или даже играть роль обычного дорожного указателя. Единственное, в чем не сомневаются исследователи, так это в том, что объект имеет рукотворную природу.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Впервые в истории российского кинематографа 6 фильмов стали претендентами на премию «Золотой…
Эксперты рассказали, как "отучить" автомобиль бить…
Алла Пугачева продемонстрировала "дружную семейку юных…
В Сети показали, как может выглядеть iOS…
Суд отказался разводить Лолиту Милявскую с молодым…
Участники "Дом-2" Рома Макеев и Алена Рапунцель серезно задумались о…
Ученые назвали 8 веских причин завести…
«Слеза прошибает»: Певец Шура очень волнуется за Анастасию…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева назвала мужа Лолиты Милявской…
Александра Пахмутова отмечает 90-летний…
Адвокат Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак готов помочь актрисе погасить…
Ученые NASA: Динозавры жили на другой стороне…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина 10 лет не общается с двоюродным братом из-за…
В Европе обнаружили подводный Стоунхендж возрастом 5500…
Отец Игоря Сорина Владимир Райберг женился на молодой поклоннице спустя год после смерти…
Саша Савельева рассказала о своих страхах на последних сроках…
«Пацаны таким не занимаются»: Старшие сыновья Яны Рудковской отказались от участия в реалити -…
Интриги на шоу «Голос»: Валерий Меладзе «обвинил» Полину Гагарину в…
Психолог Анна Литвинчук рассказала, как правильно делать мужчинам…
«Чтобы не тосковал»: Ален Делон завещал усыпить своего домашнего…
Юлия Савичева три раза расставалась с возлюбленным Александром Аршиновым до…
Во всем мире отмечается День Книги рекордов…
В Сеть слили фотографии Анджелины Джоли в нелепом наряде со съемок…
Омские пожарные танки после доработки отправились служить в…
Сергея Глушко назвали «извергом» из-за слёз Наташи Королёвой во время спортивной…
Электрический кроссовер Ford Mustang замечен во время дорожных…
Эмили Ратаковски показала полуобнаженное пляжное…
Ученые: Погружение в VR с демонстрацией арктических видов облегчает хронические…
Анфиса Чехова о причине своего одиночества: «Я крайне…
Эксперты рассказали, чем отличаются автомобили с передним и задним…
Большой 7-местный внедорожник Chevrolet Blazer представлен…
Новорожденному сыну актрисы Яны Гладких провели операцию на…
Учёный Вадим Тарасов рассказал, опасны ли для здоровья дешёвые аналоги…
Алена Кравец посвятила песню Анастасии…
MediaTek подготовила платформу для телевизоров…
Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима…
Эксперты рассказали, как высыпаться…
«Вы лучше, чем Самара»: Дима Билан снова оконфузился на…
В России завершают ввод в строй новейшей системы ПВО…
После фотосессии в платке звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова успокоила подписчиков снимками в…
Просмотреть все новости