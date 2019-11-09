Саша Савельева рассказала о своих страхах на последних сроках беременности

Как признается певица, испытать такие сильные эмоции ей пришлось вовсе не из-за каких-либо проблем – все в жизни было замечательно. Савельева просто боялась за ребенка, а потому не могла сдержать слез., - пишет исполнительница. Знаменитость даже взялась немного поразмышлять о том, что ждет ее семью в будущем.- продолжила делиться своими мыслями и переживаниями Саша Савельева.Знаменитость также рассказала об оригинальном фотопроекте, который придумал ее супруг. Основная цель заключалась в том, чтобы заставить окружающих в очередной раз подумать, что родители оставят своим детям. По словам артистки, он получился очень важным.