Саша Савельева рассказала о своих страхах на последних сроках беременности
Бывшая солистка популярной группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый пост, в котором призналась поклонникам, что в последний раз плакала примерно год тому назад. Тогда артистка была на седьмом месяце беременности и пережила много страхов.
Как признается певица, испытать такие сильные эмоции ей пришлось вовсе не из-за каких-либо проблем – все в жизни было замечательно. Савельева просто боялась за ребенка, а потому не могла сдержать слез. «Я ведь решила дать начало новой жизни, с этим ощущением не может сравниться ничто. Кроме страха. Я боялась не за себя, за сына», - пишет исполнительница. Знаменитость даже взялась немного поразмышлять о том, что ждет ее семью в будущем. «Мой выбор подарить жизнь ребенку был осознанным, но как с нами в будущем поступит сама жизнь? Не жестоко ли? Что мы вообще после себя оставим своим детям?» - продолжила делиться своими мыслями и переживаниями Саша Савельева.
Знаменитость также рассказала об оригинальном фотопроекте, который придумал ее супруг. Основная цель заключалась в том, чтобы заставить окружающих в очередной раз подумать, что родители оставят своим детям. По словам артистки, он получился очень важным.
Как признается певица, испытать такие сильные эмоции ей пришлось вовсе не из-за каких-либо проблем – все в жизни было замечательно. Савельева просто боялась за ребенка, а потому не могла сдержать слез. «Я ведь решила дать начало новой жизни, с этим ощущением не может сравниться ничто. Кроме страха. Я боялась не за себя, за сына», - пишет исполнительница. Знаменитость даже взялась немного поразмышлять о том, что ждет ее семью в будущем. «Мой выбор подарить жизнь ребенку был осознанным, но как с нами в будущем поступит сама жизнь? Не жестоко ли? Что мы вообще после себя оставим своим детям?» - продолжила делиться своими мыслями и переживаниями Саша Савельева.
Знаменитость также рассказала об оригинальном фотопроекте, который придумал ее супруг. Основная цель заключалась в том, чтобы заставить окружающих в очередной раз подумать, что родители оставят своим детям. По словам артистки, он получился очень важным.