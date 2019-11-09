«Пацаны таким не занимаются»: Старшие сыновья Яны Рудковской отказались от участия в реалити - шоу

Как задумали продюсеры шоу, операторы должны следовать за Рудковской и ее родными буквально повсюду. К примеру, первый выпуск новой программы будет полностью посвящен расставанию продюсера с бизнесменом Виктором Батуриным и ее многолетней борьбе за старших сыновей. Сама звезда признается, что бывший супруг испытывал обиду из-за того, что она решила уйти от него к известному фигуристу Евгению Плющенко.Впрочем, как сообщает «Комсомолка», столь откровенный формат шоу понравился далеко не всем членам семьи Яны Рудковской, ее старшие сыновья категорически отказались от съемок. В беседе с матерью средний сын Николай заявил, что не собирается «торговать» своим лицом., - отметил молодой человек.