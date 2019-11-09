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«Чтобы не тосковал»: Ален Делон завещал усыпить своего домашнего питомца

Французский актёр кино и театра, кинорежиссёр, продюсер и сценарист Ален Делон завещал усыпить своего домашнего питомца. Артист полагает, что таким образом он избавит пса от «мучительной тоски по нему».

Ален Делон, которому 8 ноября исполнилось 84 года, пронёс любовь к собакам, особенно беспородным, через всю свою жизнь. В окружении одного из красивейших мужчин планеты отмечают, что с годами он всё более отдалялся от людей, предпочитая им общение с домашними питомцами. Кинозвезда как-то пояснил такое отношение к животным тем, что они, в отличие от человека, не способны на предательство, не падки на соблазны и любят своих хозяев безусловно.

Тем не менее, Ален Делон в своём завещании пожелал, чтобы его питомец был усыплён, если переживёт самого актёра. В момент собственной смерти кинозвезда желал бы держать умирающего пса у себя на руках, веря, что в «потустороннем мире» домашний любимец будет ожидать своего хозяина. Кроме того, артист полагает, будто бы лишив жизни собаку, он избавит её от тоски по нему. Но как свидетельствует практика, не всегда усыпляемое животное умирает быстро и безболезненно – некоторым из них приходится мучиться на протяжении нескольких часов.
«Чтобы не тосковал»: Ален Делон завещал усыпить своего домашнего питомца

Однако Ален Делон, судя по всему, умирать ещё не собирается. Недавно сетевое издание «Дни24» сообщало о том, что актёр с мировым именем возвращается на большие экраны после 10-летнего перерыва в работе. Актёр сыграл роль в фильме «Полное сходство», официальная премьера которого запланирована на конец этого месяца.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:00

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