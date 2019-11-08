Большой 7-местный внедорожник Chevrolet Blazer представлен официально
Американский автоконцерн Gemeral Motors официальной представил новое поколение своего большого 7-местного внедорожника Chevrolet Blazer. Из-за добавления в салон третьего ряда сидений автомобиль заметно прибавил в длине.
Сообщается, что под крышкой капота удлиненной версии Chevrolet Blazer расположился 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 230 лошадиных сил, который агрегируется с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Других версий модели с иными типами силовых установок производитель не предусмотрел. Покупатели смогут выбирать лишь переднеприводную или полноприводную компоновку новинки. Сообщается, что удлиненная 7-местная версия внедорожника будет представлена на рынке только в «спортивной» комплектации Chevrolet Blazer RS. В этом исполнении внешность автомобиля дополнена яркими красными вставками с оригинальными накладками черного цвета. В отделке салона новинки использована натуральная кожа с контрастной строчкой.
По уже сложившейся традиции, удлиненная версия модели разрабатывалась именно для китайского рынка, на котором такие автомобили неизменно пользуются большой популярностью. По предварительным данным, стоимость Chevrolet Blazer в Китае составит 238 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 165 000 российских рублей.
Сообщается, что под крышкой капота удлиненной версии Chevrolet Blazer расположился 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 230 лошадиных сил, который агрегируется с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Других версий модели с иными типами силовых установок производитель не предусмотрел. Покупатели смогут выбирать лишь переднеприводную или полноприводную компоновку новинки. Сообщается, что удлиненная 7-местная версия внедорожника будет представлена на рынке только в «спортивной» комплектации Chevrolet Blazer RS. В этом исполнении внешность автомобиля дополнена яркими красными вставками с оригинальными накладками черного цвета. В отделке салона новинки использована натуральная кожа с контрастной строчкой.
По уже сложившейся традиции, удлиненная версия модели разрабатывалась именно для китайского рынка, на котором такие автомобили неизменно пользуются большой популярностью. По предварительным данным, стоимость Chevrolet Blazer в Китае составит 238 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 165 000 российских рублей.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:16