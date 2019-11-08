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Новорожденному сыну актрисы Яны Гладких провели операцию на сердце

Еще в августе этого года актриса театра и кино Яна Гладких узнала о том, что ребенок, которого она вынашивает, родится с пороком сердца. Ей даже предлагали сделать аборт, но артистка отказалась, родила малыша, а совсем недавно ему сделали операцию на сердце в одной из клиник Германии.
Новорожденному сыну актрисы Яны Гладких провели операцию на сердце

Незадолго до рождения сына актриса отправилась в немецкий город Бонн, в одном из местных медицинских центров она и находится на реабилитации до сих пор. Силами неравнодушных удалось собрать необходимую для лечения малыша сумму в 4 500 000 рублей. И, как оказалось, не зря. Новорожденный Степа оказался настоящим бойцом, стойко перенеся сложнейшую операцию. Впрочем, сначала мальчика усиленно кормили, чтобы он набрал достаточный для хирургического вмешательства вес. Только после этого врачи провели операцию на сердце ребенка. Как сообщают представители благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце», который взялся курировать маленького пациента, операция прошла успешно. Теперь же родителям и их поклонникам остается лишь надеяться и верить в то, что у Степана в будущем все будет хорошо.

«Сейчас наиболее сложные дни, но мы искренне верим в то, что все образуется. Огромное спасибо всем», - заявила сама Яна Гладких.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:08

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