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Юлия Савичева три раза расставалась с возлюбленным Александром Аршиновым до замужества

Российская певица Юлия Савичева поделилась с поклонниками историей о расставаниях с возлюбленным Александром Аршиновым до замужества. Соответствующий пост финалистка телевизионного шоу «Фабрика звёзд 2» разместила на своей странице в Instagram.
Юлия Савичева три раза расставалась с возлюбленным Александром Аршиновым до замужества

Первое расставания между Юлией Савичевой и музыкантом Александром Аршиновым произошло после окончания телевизионного шоу «Фабрика звёзд 2», когда 17-летняя певица отправилась с другими участниками в тур, а возлюбленный прервал с ней всякую связь. Нагрузки сказались на здоровье артистки и привели к болезни, узнав о которой Александр Аршинов приехал к Юлии Савичевой, пребывающей тогда в Петербурге, «с лилиями и какими-то шоколадками».

Следующим стало расставание пары в 2012 году. Вследствие занятости обоих музыкантов Юлия Савичева и Александр Аршинов «совсем перестали чувствовать друг друга». В это время певица пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии, она ушла от возлюбленного и сняла квартиру, в которой прожила около полугода до следующего «воссоединения» с ним.

«Мрачное было время, честно вам скажу», ― делится российская певица с поклонниками в соответствующем посте на своей странице в Instagram. Однако история повторилась, и «в один прекрасный день» Александра Аршинов снова сделал шаг к примирению и оказался на пороге её квартиры: «Хорошо помню, как он сказал: «Давай, собирай вещи, мы оба знаем, чем все это закончится.»

Подписчики финалистки «Фабрики звёзд» поблагодарили певицу за рассказ о личном опыте, отмечая стойкость пары перед испытаниями. В официальный брак Юлия Савичева и Александр Аршинов вступили в 2014 году, а в 2017 у них родилась дочь Анна.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 07:12

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