Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима Фадеева

«Уволенные Максимом Фадеевым артисты, с которыми я лично пообщалась, также заявили, что их лишили работы беспричинно. Им не сообщалось об этом прямо, а просто говорилось оставить вещи, передать их дела и уходить. И никого не волнует, что у этого человека может быть ипотека, ребёнок, медовый месяц – а он и не в курсе, что уже уволен», – рассказала Ирина Титова.



