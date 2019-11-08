Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима Фадеева
После того как общественность услышала сенсационное заявление Максима Фадеева насчёт роспуска исполнителей его лейбла MALFA, не у дел остался новый состав вокального коллектива SEREBRO. Ирина Титова, одна из его теперь уже бывших солисток, после увольнения дала скандальное интервью для YouTube-шоу «Антителек», рассказав, помимо прочего, о грубости певицы Ольги Серябкиной и несправедливости их продюсера.
По словам Ирины Титовой, в ходе одной из репетиций Ольга Серябкина, отзываясь о её певческих способностях, использовала нецензурную речь, а затем и вовсе выгнала её из помещения. Артистка также уверила ведущего YouTube-шоу Бориса Солдатова в том, что Максим Фадеев мог уволить исполнителя безосновательно – если тот, например, «не так, как нужно», отодвинул чашку.
Экс-солистка SEREBRO Ольга Серябкина не осталась в стороне от таких обвинений коллеги. Представители певицы в беседе с сетевым изданием Super обратили внимание журналистов на то, что ведущий упомянутого YouTube-шоу также является бывшим работником лейбла MALFA, и уволен он был этой весной – поскольку ничего не делал и пытался провернуть махинации, а потому вполне возможно, что Борис Солдатов обижается на Максима Фадеева и решил таким способом ему «отомстить». Касательно конфликта, произошедшего между двумя участницами музыкальной группы, это была обыкновенная рабочая ситуация, и на самом деле Ольга Серябкина изо все сил старалась помочь новому составу SEREBRO и не имела умысла обидеть кого-либо. Также представители артистки отметили, что за подобные заявления на Ирину Титову можно подавать судебный иск за клевету.
Между тем ещё одна бывшая подопечная Максима Фадеева – певица Наргиз – обрадовала поклонников новостью о том, что после прекращения сотрудничества с продюсером она почувствовала себя свободной и теперь успешно формирует новую команду для продвижения своей творческой деятельности.
По словам Ирины Титовой, в ходе одной из репетиций Ольга Серябкина, отзываясь о её певческих способностях, использовала нецензурную речь, а затем и вовсе выгнала её из помещения. Артистка также уверила ведущего YouTube-шоу Бориса Солдатова в том, что Максим Фадеев мог уволить исполнителя безосновательно – если тот, например, «не так, как нужно», отодвинул чашку.
«Уволенные Максимом Фадеевым артисты, с которыми я лично пообщалась, также заявили, что их лишили работы беспричинно. Им не сообщалось об этом прямо, а просто говорилось оставить вещи, передать их дела и уходить. И никого не волнует, что у этого человека может быть ипотека, ребёнок, медовый месяц – а он и не в курсе, что уже уволен», – рассказала Ирина Титова.
Экс-солистка SEREBRO Ольга Серябкина не осталась в стороне от таких обвинений коллеги. Представители певицы в беседе с сетевым изданием Super обратили внимание журналистов на то, что ведущий упомянутого YouTube-шоу также является бывшим работником лейбла MALFA, и уволен он был этой весной – поскольку ничего не делал и пытался провернуть махинации, а потому вполне возможно, что Борис Солдатов обижается на Максима Фадеева и решил таким способом ему «отомстить». Касательно конфликта, произошедшего между двумя участницами музыкальной группы, это была обыкновенная рабочая ситуация, и на самом деле Ольга Серябкина изо все сил старалась помочь новому составу SEREBRO и не имела умысла обидеть кого-либо. Также представители артистки отметили, что за подобные заявления на Ирину Титову можно подавать судебный иск за клевету.
Между тем ещё одна бывшая подопечная Максима Фадеева – певица Наргиз – обрадовала поклонников новостью о том, что после прекращения сотрудничества с продюсером она почувствовала себя свободной и теперь успешно формирует новую команду для продвижения своей творческой деятельности.