АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.55 USD 63.73
Курс валют на 08.11.2019

Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима Фадеева

После того как общественность услышала сенсационное заявление Максима Фадеева насчёт роспуска исполнителей его лейбла MALFA, не у дел остался новый состав вокального коллектива SEREBRO. Ирина Титова, одна из его теперь уже бывших солисток, после увольнения дала скандальное интервью для YouTube-шоу «Антителек», рассказав, помимо прочего, о грубости певицы Ольги Серябкиной и несправедливости их продюсера.
Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима Фадеева

По словам Ирины Титовой, в ходе одной из репетиций Ольга Серябкина, отзываясь о её певческих способностях, использовала нецензурную речь, а затем и вовсе выгнала её из помещения. Артистка также уверила ведущего YouTube-шоу Бориса Солдатова в том, что Максим Фадеев мог уволить исполнителя безосновательно – если тот, например, «не так, как нужно», отодвинул чашку.

«Уволенные Максимом Фадеевым артисты, с которыми я лично пообщалась, также заявили, что их лишили работы беспричинно. Им не сообщалось об этом прямо, а просто говорилось оставить вещи, передать их дела и уходить. И никого не волнует, что у этого человека может быть ипотека, ребёнок, медовый месяц – а он и не в курсе, что уже уволен», – рассказала Ирина Титова.


Экс-солистка SEREBRO Ольга Серябкина не осталась в стороне от таких обвинений коллеги. Представители певицы в беседе с сетевым изданием Super обратили внимание журналистов на то, что ведущий упомянутого YouTube-шоу также является бывшим работником лейбла MALFA, и уволен он был этой весной – поскольку ничего не делал и пытался провернуть махинации, а потому вполне возможно, что Борис Солдатов обижается на Максима Фадеева и решил таким способом ему «отомстить». Касательно конфликта, произошедшего между двумя участницами музыкальной группы, это была обыкновенная рабочая ситуация, и на самом деле Ольга Серябкина изо все сил старалась помочь новому составу SEREBRO и не имела умысла обидеть кого-либо. Также представители артистки отметили, что за подобные заявления на Ирину Титову можно подавать судебный иск за клевету.

Между тем ещё одна бывшая подопечная Максима Фадеева – певица Наргиз – обрадовала поклонников новостью о том, что после прекращения сотрудничества с продюсером она почувствовала себя свободной и теперь успешно формирует новую команду для продвижения своей творческой деятельности.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, чем отличаются автомобили с передним и задним…
Большой 7-местный внедорожник Chevrolet Blazer представлен…
Новорожденному сыну актрисы Яны Гладких провели операцию на…
Учёный Вадим Тарасов рассказал, опасны ли для здоровья дешёвые аналоги…
Алена Кравец посвятила песню Анастасии…
MediaTek подготовила платформу для телевизоров…
Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима…
Эксперты рассказали, как высыпаться…
«Вы лучше, чем Самара»: Дима Билан снова оконфузился на…
В России завершают ввод в строй новейшей системы ПВО…
После фотосессии в платке звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова успокоила подписчиков снимками в…
Метеорологи оценили возможные последствия аномально теплой…
Сергей Светлаков и Иван Ургант стали ведущими «Золотого…
Опрос: Каждый шестой россиянин не видит…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева доказывает, что команда Анджелины Джоли скопировала ее летнюю…
Психологи рассказали, как распознать Джокера в реальной…
«Муж пьёт, а потом меня бьёт»: Стали известны интимные признания Ольги…
Ракеты китайского ЗРК успешно испытали во время учений в…
Звезда "Дом-2" Сергей Захарьяш объявил пару с копией Лилии…
Искусственный интеллект способен предсказать, когда и где ударит…
Хореограф, продавец, модель: Где и кем работала Анастасия Костенко с 15…
Экс-возлюбленный Лолиты Милявской Дмитрий Иванов: «Мы перестали понимать друг…
В домашней пыли нашли высокотоксичные…
Елена Яковлева показала фотографию сына Дениса Шальных без шрамов и татуировок на…
Эксперты провели сравнительный анализ вреда пальмового масли и…
Михаил Шуфутинский впервые появился на публике с молодой возлюбленной Светланой…
Blackview разрабатывает флагманский «неубиваемый» смартфон BV9900 с Helio P90 и…
Звезда "Дом-2" Рома Макеев готовит грандиозный сюрприз для…
Ученые рассказали о наиболее эффективных тренировках для устранения жира вокруг…
Экс-участники "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзарь обрили сына…
Принц Уильям не считает себя идеальным…
Анна Седокова решила увеличить…
Медики рассказали, как снизить влияние погоды на…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что могла бы встречаться с…
Учёные опровергли заблуждение о том, что мальчикам математика даётся…
Александр Серов: «Андрей Малахов в любой момент может…
Первый серийный истребитель Су-57 поступит в распоряжение ВКС РФ до конца этого…
Экс-возлюбленная Александра Шульгина Юлия Михальчик осудила Валерию за нелестные слова в адрес…
В России появился суперкомпьютер для моделирования испытаний…
Звезда "Дом-2" Яна Захарова призналась в интимной связи с…
Просмотреть все новости