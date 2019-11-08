В России завершают ввод в строй новейшей системы ПВО С-500





Как сообщает информагентство «Интерфакс», ссылаясь на слова вице премьер-министра Юрия Борисова, все работы по вводу в строй новой отечественной системы ПВО С-500 ведутся в полном соответствии с ранее утвержденными графиками. Стоит отметить, что комплекс С-500 с кодовым названием «Прометей», является передовым российским зенитно-ракетным комплексом. Данная система была разработана для борьбы с баллистическими целями большой и средней дальности. Кроме того, С-500 будет способен поражать авиацию предполагаемого противника.Ранее все тот же вице премьер-министр Юрий Борисов рассказывал прессе, что концерн «Алмаз-Антей» планирует начать первые поставки новой системы на вооружение российской армии уже в 2020 году.