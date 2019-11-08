После фотосессии в платке звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова успокоила подписчиков снимками в мини-топе





После того, как Евгения разместила свои новые фото в Сети, ее поклонники насторожились, так как она была одета в платок, а ее образ напоминал девушку с Востока. Большинство подумали, что она собирается измениться кардинально, ведь она встречается с восточным мужчиной. В итоге они забили тревогу из-за того, как она выглядела.Однако Феофилактова поспешила всех успокоить и опубликовала снимки, на которых она одета в мини-топ, а также юбку с широким поясом. Фолловеры подчеркнули, девушка выглядит просто шикарно. Некоторые даже написали о том, что Феофилактовой очень идет легкий макияж.