«Вы лучше, чем Самара»: Дима Билан снова оконфузился на сцене





Во время своего большого сольного концерта на одной из лучших столичных площадок исполнитель решил оригинально поблагодарить подпевавших ему зрителей и выкрикнул в зал: «Вы лучше, чем Самара!» Примечательно, что еще совсем недавно во время выступления на Дне города в Самаре Билан угодил в скандальную историю, выйдя на сцену в нетрезвом виде, что сразу же заметили зрители. Эта история заставила музыканта публично приносить самарцам свои извинения за не совсем адекватное поведение, оборудовать в городе детскую площадку, потратиться на оборудование для местной клиники и даже дать бесплатный концерт. Позднее артист вспоминал, что этот скандал обошелся ему в 6,5 миллионов рублей, зато это добавило ему популярности и увеличило численность его поклонников.Впрочем, не до конца понятно, о чем думал певец во время выступления в Crocus City Hall, когда решился выкрикнуть столь неоднозначную фразу после всех злоключений, вылившихся для него в массу потерянных сил и денег. Теперь все принесенные Димой Биланом извинения могут быть полностью нивелированными, поскольку музыкант будет выглядеть в глазах зрителей неискренним.