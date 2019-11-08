Сергей Светлаков и Иван Ургант стали ведущими «Золотого граммофона»
Торжественная церемония вручения популярной премии «Золотой граммофон» в этом году пройдет 23 ноября в Кремле. Сообщается, что ведущими гала-концерта в этот раз станут известный российский комик Сергей Светлаков, а также актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант.
Примечательно, что в нынешнем году церемонию вручения премии «Золотой граммофон» планируют провести сразу в двух российских столицах – Москве и Петербурге. Причем, первым масштабный концерт, посвященный самой важной музыкальной премии в стране, примет именно Петербург. Это действо состоится в «Ледовом Дворце» и назначено уже на ближайшее воскресенье, 10 ноября.
В нынешнем году премия станет уже 24-й по счету, что только подтверждает ее высочайший престиж и значимость в отечественной культуре. Вот уже почти два с половиной десятка лет Алена Бородина подводит итоги голосования, во время которого аудитория «Русского радио» выбирает любимые песни из тех, что появлялись в ротации в течение года.
Примечательно, что в нынешнем году церемонию вручения премии «Золотой граммофон» планируют провести сразу в двух российских столицах – Москве и Петербурге. Причем, первым масштабный концерт, посвященный самой важной музыкальной премии в стране, примет именно Петербург. Это действо состоится в «Ледовом Дворце» и назначено уже на ближайшее воскресенье, 10 ноября.
В нынешнем году премия станет уже 24-й по счету, что только подтверждает ее высочайший престиж и значимость в отечественной культуре. Вот уже почти два с половиной десятка лет Алена Бородина подводит итоги голосования, во время которого аудитория «Русского радио» выбирает любимые песни из тех, что появлялись в ротации в течение года.