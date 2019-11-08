Сергей Светлаков и Иван Ургант стали ведущими «Золотого граммофона»





Примечательно, что в нынешнем году церемонию вручения премии «Золотой граммофон» планируют провести сразу в двух российских столицах – Москве и Петербурге. Причем, первым масштабный концерт, посвященный самой важной музыкальной премии в стране, примет именно Петербург. Это действо состоится в «Ледовом Дворце» и назначено уже на ближайшее воскресенье, 10 ноября.В нынешнем году премия станет уже 24-й по счету, что только подтверждает ее высочайший престиж и значимость в отечественной культуре. Вот уже почти два с половиной десятка лет Алена Бородина подводит итоги голосования, во время которого аудитория «Русского радио» выбирает любимые песни из тех, что появлялись в ротации в течение года.