Учёный Вадим Тарасов рассказал, опасны ли для здоровья дешёвые аналоги лекарств

«Просто изготовить идентичную по составу таблетку – этого недостаточно. Её нужно ещё и протестировать, правильно спрессовать, она должна точно так же, как первоначальный медикамент, распадаться. В противном случае препарат не может считаться дженериком», – подчеркнул учёный в беседе с журналистами сетевого издания «РИА Новости».







Как пояснил Вадим Тарасов, компании, после определённого промежутка времени получившие право выпускать аналогичные лекарства того или иного производителя, помимо обозначенной в патенте формулы, не знают больше ничего. Однако только на саму разработку инновационного препарата уходят годы, а сумма денежных средств, задействованных при этом, исчисляется полутора–двумя миллиардами долларов. Между тем около 85 % всех медпрепаратов, реализуемых на территории РФ, – это дженерики, то есть копии оригинальных лекарств. Поэтому вопрос касательно того, опасны ли для здоровья более дешёвые аналоги дорогостоящих медикаментов, на сегодняшний день достаточно актуален.Вадим Тарасов также рассказал, что разрабатываемые дженерики испытываются сначала на животных, а затем – на людях. По результатам тестов учёные определяют, всасывается ли организмом и выводится ли из него дешёвый аналог лекарства точно так же, как и оригинал, идентично ли он распределяется в жидкостях и тканях, за такое ли самое время достигает максимума концентрации в крови.Ценник таких аналогов ниже ещё и потому, что их проще регистрировать. Касательно различий в эффективности дженерика и оригинального лекарственного средства, они зачастую незначительны, подытожил специалист.