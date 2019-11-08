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Метеорологи оценили возможные последствия аномально теплой зимы

В нынешнем сезоне большинство россиян столкнутся с аномальной теплой зимой. Согласно предварительным прогнозам, температура всех трех зимних месяцев будет примерно на 4 градуса выше климатической нормы. Метеорологи оценили, к каким последствиям может привести такое внезапное потепление.
Метеорологи оценили возможные последствия аномально теплой зимы

По словам специалистов, прогнозируемая на этот сезон аномально теплая зима не несет в себе никаких негативных эффектов. Напротив, это будет лишь способствовать экономии, поскольку коммунальные службы потратят значительно меньше средств на использование разного рода реагентов и работу снегоуборочной техники. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидрометцентра Юрия Варакина. «Это даже хорошо, ведь появляется возможность экономить на реагентах, уборке улиц, отоплении. Ведь в этом время уже мог лежать снег, да и погода могла быть морозной», - подчеркнул синоптик.

А вот с классификацией, которую предлагают специалисты «Фобоса», Варанкин не согласен. По его утверждению, нет совершенно никакого значения, как именно будет называться зима – «вишневой», «розовой» или какой-либо еще. Чрезвычайные ситуации могут происходить при любой погоде, резюмировал он.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:07

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