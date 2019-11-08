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Звезда "Дом-2" Алена Водонаева доказывает, что команда Анджелины Джоли скопировала ее летнюю съемку

Экс-участница телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева рассказала о том, что у нее украли идею для фотосъемки.
Она утверждает, что стилисты Анджелины Джоли скопировали идею съемки, которую использовала ранее она. Для того, чтобы доказать, что ее слова являются правдой, она опубликовала в Сети свои снимки.

Звезда "Дом-2" Алена Водонаева доказывает, что команда Анджелины Джоли скопировала ее летнюю съемку

На фото обе звезды позируют в очень похожих нарядах, но у Алены цвет платья более светлый, а у Анджелины Джоли фон, на котором сделаны снимки. На фото голливудская актриса закидывает руку вверх, а Водонаева просто позирует. Стоит отметить, что оба платья принадлежат дизайнерам, но правда разным.


Сначала Алена Водонаева обвинила голливудскую звезду в том, что та украла ее идею, а позже призналась, что на самом деле не думает, что у нее могли ее взять.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:45

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