Звезда "Дом-2" Алена Водонаева доказывает, что команда Анджелины Джоли скопировала ее летнюю съемку





На фото обе звезды позируют в очень похожих нарядах, но у Алены цвет платья более светлый, а у Анджелины Джоли фон, на котором сделаны снимки. На фото голливудская актриса закидывает руку вверх, а Водонаева просто позирует. Стоит отметить, что оба платья принадлежат дизайнерам, но правда разным.Сначала Алена Водонаева обвинила голливудскую звезду в том, что та украла ее идею, а позже призналась, что на самом деле не думает, что у нее могли ее взять.