Опрос: Каждый шестой россиянин не видит сновидений





Как оказалось, только 21% опрошенных граждан страны видит сны постоянно, более того 40% из них признаются, что видят цветные сновидения. Еще 22% заявили, что видят сны довольно часто, редко или очень редко сновидения приходят к 17,5% респондентов. Остальные затруднились дать точный ответ. Многие из опрошенных жителей России также добавили, что сны, которые они видят во время отдыха, зачастую имеют прямую зависимость от того, какое количество нерешенных проблем у них накопилось. Любопытным специалисты называют тот факт, что около 40% респондентов заявили о том, что их сновидения цветные.Кроме того, 27% участников опроса отмечают, что слышат во снах звуки, еще 12% - могут сравнить свои сны с фантастическими фильмами. Около 8% опрошенных видят весьма реалистичные картинки, которые очень напоминают реальную жизнь. О тревожных снах или кошмарах заявили только 7% их опрошенных.